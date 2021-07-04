Тимофей Баженов поддержал проект по соединению парков Москвы﻿ велодорожками

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Фото Максима Манюрова

Проект объединения всех парковых зоны Москвы велодорожками крайне важен для российской столицы, считает общественник, телеведущий Тимофей Баженов. Программа «Зеленое кольцо», в рамках которой планируется создать в мегаполисе новую велосипедную инфраструктуру за три года - отличная новость не только потому, что велосипед полезен для здоровья, говорит он. «Велосипед остается самым экологичным видом транспорта. Если часть жителей столицы пересядет на велосипеды, это поможет снизить выброс вредных веществ в атмосферу, - также уверен Баженов. - Воздух в столице станет заметно чище. Сегодня 49% территории столицы заняты зелеными насаждениями. Москва по праву претендует на звание самого зеленого города Земли. И сейчас московским паркам нужен строгий мораторий на сокращение территории зеленых зон, чтобы сохранить и передать потомкам это достижение».

Как отмечает телеведущий, в последние годы разные средства индивидуальной мобильности становятся все более популярными в столице. Однако отсутствие выделенных полос вынуждает велосипедистов и самокатчиков передвигаться по тротуарам, предназначенным для пешеходов, что иногда приводит к конфликтным ситуациям. По словам Баженова, создание специальной транспортной системы, связывающей парки столицы, существенно улучшит велодвижение в Москве. Кроме того, новые возможности приведут к росту популярности активного образа жизни среди горожан.

Общественник отмечает, что московские власти комплексно и последовательно благоустраивает зеленые территорий мегаполиса, однако считает: лесопарковые зоны нужно сохранять и развивать. Для этого Тимофей Баженов предложил ввести десятилетний запрет на уменьшение площади зеленых насаждений Москвы. «В парках необходимо гулять, а не строить. Развитие Москвы всегда должны идти в интересах жителей, а не застройщиков, ― говорит общественник. ― Мы должны внимательно относиться к реконструкции парковых зон и следить за тем, чтобы зелёный облик города не терялся на фоне новых построек».