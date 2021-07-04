Тимофей Баженов поддержал проект по соединению парков Москвы велодорожками
12:48 04.07.2021
|Фото Максима Манюрова
Как отмечает телеведущий, в последние годы разные средства индивидуальной мобильности становятся все более популярными в столице. Однако отсутствие выделенных полос вынуждает велосипедистов и самокатчиков передвигаться по тротуарам, предназначенным для пешеходов, что иногда приводит к конфликтным ситуациям. По словам Баженова, создание специальной транспортной системы, связывающей парки столицы, существенно улучшит велодвижение в Москве. Кроме того, новые возможности приведут к росту популярности активного образа жизни среди горожан.
Общественник отмечает, что московские власти комплексно и последовательно благоустраивает зеленые территорий мегаполиса, однако считает: лесопарковые зоны нужно сохранять и развивать. Для этого Тимофей Баженов предложил ввести десятилетний запрет на уменьшение площади зеленых насаждений Москвы. «В парках необходимо гулять, а не строить. Развитие Москвы всегда должны идти в интересах жителей, а не застройщиков, ― говорит общественник. ― Мы должны внимательно относиться к реконструкции парковых зон и следить за тем, чтобы зелёный облик города не терялся на фоне новых построек».
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