Для строительства трассы М-12 привлекут работников из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии - вице-премьер РФ
20:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Надеемся, что мы все-таки завезем трудовые ресурсы еще дополнительно. Мы сейчас их прорабатываем с Белоруссией, с Узбекистаном, Киргизией. Сейчас работает 7 тысяч, а должно работать 15 тысяч через 2 месяца. Надо еще 8 тысяч строителей собрать, еще 2 700 единиц техники собрать на эту трассу. <...> Думаю, что мы найдем ресурсы", - сказал он.
Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").
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