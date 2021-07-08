Для строительства трассы М-12 привлекут работников из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии - вице-премьер РФ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует привлечь для строительства трассы М-12 Москва - Казань около 8 тысяч специалистов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



"Надеемся, что мы все-таки завезем трудовые ресурсы еще дополнительно. Мы сейчас их прорабатываем с Белоруссией, с Узбекистаном, Киргизией. Сейчас работает 7 тысяч, а должно работать 15 тысяч через 2 месяца. Надо еще 8 тысяч строителей собрать, еще 2 700 единиц техники собрать на эту трассу. <...> Думаю, что мы найдем ресурсы", - сказал он.



Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").



