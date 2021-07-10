Литовские военные начали обносить границу с Белоруссией колючей проволокой

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, через которую в Литву с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, построены балтийской республикой. Об этом в субботу в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщил командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас.

"Первый участок ограждения протяженностью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай установлен", - сказал он. Дальнейшие работы на следующей неделе, по словам командира инженерного батальона, пока не запланированы.

Как отметил Елькинас, проволочное ограждение, установленное армией, преодолеть без спецсредств невозможно. "Нужны ножницы, кусачки, можно для разрушения ограждения применить взрывчатые вещества", - сказал он, выразив надежду, что оказавшиеся перед этим препятствием нелегальные мигранты будут вынуждены отказаться от намерения проникнуть на территорию Литвы.