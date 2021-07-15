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НОВОСТИ

Масла Rosneft Magnum Racing начали продавать в рознице

16:29 14.07.2021

Компания «Роснефть» начала продавать в рознице высокотехнологичное моторное масло Rosneft Magnum Racing. Новый продукт подходит для спортивных и гражданских автомобилей с высокофорсированными двигателями. Теперь купить его смогут автомобилисты в Московской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Архангельской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Татарстане. В скором времени такое моторное масло также появится в розничной продаже в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и в интернет-магазинах.

«Роснефть» предлагает потребителям моторные масла Rosneft Magnum Racing двух видов: с вязкостью 5W-40 для гражданских автомобилей с высокофорсированными двигателями и с вязкостью 10W-60 для гоночных автомобилей. Состав масла был разработан в лаборатории «Роснефть Смазочные материалы», причем при создании гоночного вида использовали опыт работы с командой Lada Sport Rosneft – абсолютного чемпиона 2020 года в российской серии кольцевых гонок.

В синтетической основе нового продукта - пакет современных функциональных присадок, а рецептура Rosneft Magnum Racing помогает маслу обеспечивать повышенную защиту двигателя от износа при экстремальных режимах работы. Кроме того, новое масло отличается высокими эксплуатационными свойствами, и оптимально сочетает термическую стабильность, сопротивляемость к окислению, а также возможность улучшенной защиты двигателя от износа.

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