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Олег Леонов убежден, что нельзя лишать избирателей права наблюдать

17:58 15.07.2021

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Фото Александра Иванова
Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» и Центра поиска пропавших людей, считает недопустимым закрытие доступа избирателей к камерам на избирательных участках. По его мнению, такой шаг принесет людям разочарование.

«Лишение избирателей права наблюдать за одним из самых интересных этапов избирательной кампании — путь в никуда. ЦИК объясняет, что доступ останется у участников политического процесса: кандидатов, партий. А обычные люди у нас больше в политическом процессе не участвуют?», - обращает внимание общественник.

Также, он отмечает, что свободный доступ к видеосъемке, ведущейся на избирательных участках, не только инструмент контроля за выборами народных избранников, но и, в каком-то смысле, национальная традиция. Доступ к информации не должен ограничиваться, уверен куратор «ЛизаАлерт» , в сложных условиях пандемии люди имеют право на удаленное получение данных о подсчете голосов.

15 июля Леоновым направлено письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии РФ, где он высказал мнение о несвоевременности и не современности принятого комиссией решения.

Напоминаем: Эксперимент по организации трансляций с избирательных участков ЦИК запустил в 2008-м году, а на федеральном уровне — в 2012-м во время президентских выборов.

Ранее в СМИ со ссылкой на ЦИК появились сообщения, что трансляции с избирательных участков будут недоступны для обычных граждан. Отмечается, что их смогут посмотреть только участники политического процесса: центральная, региональные, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также кандидаты и партии.

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