Олег Леонов убежден, что нельзя лишать избирателей права наблюдать
17:58 15.07.2021
|Фото Александра Иванова
«Лишение избирателей права наблюдать за одним из самых интересных этапов избирательной кампании — путь в никуда. ЦИК объясняет, что доступ останется у участников политического процесса: кандидатов, партий. А обычные люди у нас больше в политическом процессе не участвуют?», - обращает внимание общественник.
Также, он отмечает, что свободный доступ к видеосъемке, ведущейся на избирательных участках, не только инструмент контроля за выборами народных избранников, но и, в каком-то смысле, национальная традиция. Доступ к информации не должен ограничиваться, уверен куратор «ЛизаАлерт» , в сложных условиях пандемии люди имеют право на удаленное получение данных о подсчете голосов.
15 июля Леоновым направлено письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии РФ, где он высказал мнение о несвоевременности и не современности принятого комиссией решения.
Напоминаем: Эксперимент по организации трансляций с избирательных участков ЦИК запустил в 2008-м году, а на федеральном уровне — в 2012-м во время президентских выборов.
Ранее в СМИ со ссылкой на ЦИК появились сообщения, что трансляции с избирательных участков будут недоступны для обычных граждан. Отмечается, что их смогут посмотреть только участники политического процесса: центральная, региональные, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также кандидаты и партии.
НОВОСТИ
- 22:40 15.07.2021
- Депутаты британского парламента призвали объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае
- 22:00 15.07.2021
- Страны Африки обратились к Всемирному банку с просьбой о $100 млрд на восстановление экономики - Reuters
- 21:27 15.07.2021
- Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
- 21:20 15.07.2021
- Путин предложил совместный с США сбор данных по климату с помощью спутников - Керри
- 20:40 15.07.2021
- Мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае
- 20:00 15.07.2021
- Евросоюз встревожен осквернением флага сообщества в Тбилиси - заявление посольств
- 19:32 15.07.2021
- «Роснефть» выплатила дивиденды за 2020 год
- 19:20 15.07.2021
- Тест на коронавирус участника Кубка мира по шахматам в Сочи дал положительный результат
- 18:40 15.07.2021
- В России могут ввести регистрацию домашних животных
- 18:00 15.07.2021
- Основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет после ковида
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать