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Число выявленных за неделю больных ковидом в Москве сократилось на 27% - Собянин

17:12 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных за неделю заразившихся коронавирусом в Москве сократилось на 27%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Хотел поблагодарить за то, что вы (врачи) активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое. В два с лишним раза", - сказал мэр в ходе открытия городской поликлиники № 9.

Врачи, с которыми общался градоначальник, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в Москве способствует вакцинация граждан.

Собянин также выразил надежду, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в городе стабилизируется.

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