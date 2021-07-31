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Установку широкоугольного российского телескопа ведут на Кубе - СМИ

17:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты кубинского Института геофизики и астрономии проводят установку российского автоматизированного широкоугольного телескопа, который будет применяться при проведении наблюдений за космическими телами и отслеживании космического мусора. Об этом в субботу пишет газета "Гранма".

Заместитель директора по науке Института геофизики и астрономии Сулия Барсена Фонсека сказала изданию, что "учреждение уделяет особое внимание исследованиям активности Солнца, принимая во внимание влияние, которое оно вызывает на многие сферах современной жизни". По ее словам, основное внимание в этом уделяется появлению и эволюции солнечных пятен.

По словам замдиректора, "в течение последних двух лет было усилено научное сотрудничество с несколькими подразделениями Российской академии наук, в частности, в сфере обновления технологий наблюдения и мониторинга солнечной активности, а также от небесных объектов, находящихся на разном удалении от Земли".

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