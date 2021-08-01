Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам

12:51

Фото с сайта Госдумы РФ

В России нужно расширить формы поддержки людей старшего поколения, для чего необходимо внести корректировки в пенсионное законодательство, заявил депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт Роман Романенко. Напомним, в российском правительстве обсуждается перспектива включения в бюджет на 2022 год индексации пенсий работающим пенсионерам. «Отмена в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам привела к тому, что пожилые люди стали искать неофициальную работу с зарплатой в конвертах, - констатировал парламентарий. - А это, как мы знаем, большие риски быть обманутыми и не получить ничего вообще. Для защиты прав пенсионеров считаю важным внести необходимые поправки в законодательство».

Представители Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовали Министерству труда и социальной защиты, Министерству финансов и Министерству экономического развития проработать вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, закон об отмене индексации был принят в 2016 году, и, по мнению Романенко, нужно скорректировать этот акт. «На мой взгляд, нужно пойти еще дальше: отменить для тех, кто уже заработал себе на пенсию, обязанность продолжать платить пенсионные взносы, - заявил Романенко. - Эта мера даст 22% прибавку к зарплате пенсионеров, что станет хорошей поддержкой для людей старшего поколения».