Машины с электродвигателями займут 50% рынка США к 2030 году
14:20 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, будут разработаны новые стандарты эффективности использования топлива, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и препятствовать дальнейшему изменению климата на планете. Другие меры будут направлены на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
"Глобальный рынок переходит к электромобилям и использованию их потенциала, чтобы сберечь семьям деньги, уменьшить загрязнение окружающей среды и сделать чище воздух, которым мы дышим,- отмечается в записке Белого дома.- Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями. Президент считает, что для США пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций".
НОВОСТИ
- 15:03 05.08.2021
- SberCIB предоставил 8,5 млрд рублей для строительства ЖК Level Нагатинская
- 14:47 05.08.2021
- Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы
- 14:11 05.08.2021
- Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
- 14:10 05.08.2021
- Жителям поврежденных ураганом домов под Тверью выдадут бесплатные продуктовые наборы
- 13:10 05.08.2021
- Заявления о необходимости переноса выборов из-за пандемии Панфилова считает спорным
- 12:26 05.08.2021
- Власти Украины хотят законодательно закрепить определение РФ как страны-агрессора
- 12:10 05.08.2021
- Ситуация с мигрантами новый способ давить на Белоруссию - Лукашенко
- 11:35 05.08.2021
- За сутки в Москве зарегистрировано 68 смертей из-за коронавируса
- 11:15 05.08.2021
- Мексика обвинила американских производителе оружия в росте числа жертв насилия
- 11:05 05.08.2021
- Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать