Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса - WP
09:20 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательные службы США представили во вторник президенту Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса, однако в нем они так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.
По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования. Тем не менее, по данным источников, в докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.
Как отмечает газета, один из представителей властей отметил, что американское разведывательное сообщество "не самым лучшим образом оснащено для решения этого вопроса", поскольку установление происхождения коронавируса в первую очередь находится в компетенции ученых, а не разведчиков.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что рассекреченная версия доклада о происхождении коронавируса должна быть представлена общественности через несколько дней после того, как документ будет передан Байдену. Она отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта версия.
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