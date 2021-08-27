Летчиков разбившегося Су-24 доставят в Пермь, у обоих переломы рук
20:00 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Летчиков разбившегося самолета Су-24 доставят в лечебное учреждение в Перми, у обоих, предварительно, диагностированы переломы рук. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакругах.
"После приземления [летчики] самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь", - сказал он, уточнив что у одного пилота, предположительно, сломаны обе руки, у второго - одна.
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