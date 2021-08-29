Рогозин: Россия готова отразить удары в космосе

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пережила много войн и готова к отражению любого удара, в том числе в космосе. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве", - сказал он в вышедшем в воскресенье интервью "Газете.ру".

Глава Роскосмоса предположил, что будущие войны могут начаться именно в космическом пространстве. "Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт", - считает Рогозин.

По словам гендиректора госкорпорации, любая страна попытается ослепить своего врага, при этом только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. "Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, с этого начинается война в космосе. Но при этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, - это повод к войне", - подчеркнул он.

Рогозин отметил, что на каждом космическом аппарате есть системы идентификации, которые помогут выявить направленное рукотворное воздействие.