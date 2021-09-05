Битцевскому лесу предлагают присвоить статус ландшафтного заказника
12:24 05.09.2021
|Фото Ивана Степанова
«Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы, - говорит замдиректора эколого-просветительского Центра «Заповедники» Елена Книжникова. - Но природу нельзя сохранить только законами и запретами, важно, чтобы сами люди обращались с ней бережно и ответственно. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник – одна из лучших форм сохранения и восстановления зеленого пояса Москвы».
По мнению главы муниципального округа Ясенево Ирины Гришиной, такие акции как «Чистый пруд» очень важны, поскольку все, кто побывал на мероприятии, запомнят этот день и уже сами никогда не захотят ни бросить в лесу мусор, ни развести костер, навредив деревьям.
НОВОСТИ
- 12:05 05.09.2021
- Повстанцы Панджшера заявили, что выбили талибов из провинции
- 11:15 05.09.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 5 сентября, 2021
- 10:53 05.09.2021
- Запрещенный в РФ "Талибан" желает официальных отношений с Германией
- 10:00 05.09.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 5 сентября, 2021
- 09:30 05.09.2021
- Боррель предлагает вести переговоры с талибами, но власть их не признавать
- 09:16 05.09.2021
- В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +3С
- 09:10 05.09.2021
- Рост ДТП с участием электро самокатов за 7 месяцев составил 66% - МВД
- 09:00 05.09.2021
- Генсек НАТО сказал, что он думает по поводу создания вооруженных сил ЕС
- 20:30 04.09.2021
- В рейтинге критиков на фестивале в Венеции лидирует фильм Соррентино "Рука бога"
- 20:20 04.09.2021
- Из-за коровьего бешенства Бразилия приостанавливает экспорт говядины в Китай
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать