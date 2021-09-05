Битцевскому лесу предлагают присвоить статус ландшафтного заказника

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Фото Ивана Степанова

Учащиеся образовательного комплекса «Юго-Запад», студенты экологических факультетов столичных вузов, волонтеры и общественники провели в Москве в Ясеневе эколого-просветительскую акцию «Чистый пруд». На ней проводилась очистка дна, водной глади и прибрежной территории Новоясеневского пруда, который местные жители называют Мраморным прудом. На акции обсуждалась идея повысить статус Битцевского леса, предоставив ему статус ландшафтного заказника. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Роман Романенко. «Субботник – прямое доказательство того, насколько жители района ценят Битцевкий лес в его первозданном виде, не хотят никаких преобразований и готовы сами заниматься его очисткой и защитой, - отметил парламентарий. – Горожане опасаются вырубки и застройки этого уникального зеленого массива. Необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории».

«Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы, - говорит замдиректора эколого-просветительского Центра «Заповедники» Елена Книжникова. - Но природу нельзя сохранить только законами и запретами, важно, чтобы сами люди обращались с ней бережно и ответственно. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник – одна из лучших форм сохранения и восстановления зеленого пояса Москвы».

По мнению главы муниципального округа Ясенево Ирины Гришиной, такие акции как «Чистый пруд» очень важны, поскольку все, кто побывал на мероприятии, запомнят этот день и уже сами никогда не захотят ни бросить в лесу мусор, ни развести костер, навредив деревьям.