В Госдуме сообщили о значительном росте числа антипрививочников в России

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили о значительном росте числа антипрививочников в РФ. Сейчас таких людей в нашей стране втрое больше, чем в Европе. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Прослойка антипрививочников в обычных европейских странах порядка 5-7%, у нас за последнее время «усилиями» власти эта прослойка составляет 15-20% - это те люди, которые категорически против любых прививок, включая прививки против ковида. Это, конечно, не нормально. Это в три раза превышает, скажем так, средний европейский уровень. Связано это с уровнем образования, с пропагандой, с отсутствием профилактики должной, разъяснения соответствующего. С некоторыми дефектами, видимо, медицинской подготовки и образования в последнее время. Есть даже медицинские работники, которые сами пациентам советуют не прививаться или подождать».

Сегодня стало известно, что на Урале впервые за 17 лет выявили случай заражения столбняком. В городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом заболел пятилетний ребёнок. Прививки от столбнячной палочки у него не было, так как родители отказались от вакцинации «по идеологическим соображениям». Сейчас он в медикаментозной коме. Комментируя эту ситуацию радиостанции «Говорит Москва», депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отдать родителей под суд.

«Если бы ему АКДС сделали на первом году жизни, он бы сейчас бегал. Причину родители назвали очень цинично "по идеологическим соображениям". Это не идеологические соображения, а животный страх, который блогеры, всякого рода родительские организации, которые нагло навязывают населению, что вакцинация это плохо. Родителей я бы отдал под суд: их предупреждали. Благодаря их пещерному непониманию ситуации они убили своего ребёнка. Судить надо и мать, и отца».