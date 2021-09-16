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В Европе до конца года могут сохраняться высокие цены на газ - эксперт

19:40 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокие цены на газ сохранятся в Европе в четвертом квартале текущего года, а если зима в регионе будет холодной, то подобное положение вещей будет и в начале следующего года. Такое мнение высказал в четверг в разговоре с корр. ТАСС глава департамента норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy ("Рюстад энерджи") по рынку газа и энергетики Карлос Торрес.

"Есть очень много неопределенности по поводу того, какая будет зима и будет ли больше поставок из России, - сказал он. - Ситуация в Европе в четвертом квартале останется довольно сложной, а цены должны сохраниться на высоком уровне. Если зима будет холодной, то эти сложности могут перейти и на первый квартал 2022 года. Если же зима будет обычной, а поставок из России будет больше к первому кварталу, то ситуация станет более сбалансированной, и мы можем увидеть коррекцию цен".

Эксперт признал, что назвать, какой будет цена на газ к концу года, в нынешней ситуации невозможно. "Сложно предположить. Цена уже сильно превысила обычные уровни. В настоящий момент на самом деле для цены нет потолка", - сказал он.

Торрес считает, что если бы трубопровод "Северный поток - 2" уже действовал, то это могло бы сгладить ситуацию. "Безусловно, наличие действующего газопровода, который обеспечит дополнительный канал поставок, будет выгодно", - высказал он мнение. Представитель Rystad Energy добавил, что конкуренция со странами Азии за сжиженный природный газ также создает дополнительную волатильность цены на газ на европейском рынке.

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