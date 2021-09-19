Собянин анонсировал скорое открытие нескольких новых объектов на ВДНХ

14:21

Процесс реконструкции ВДНХ продолжается, однако уже скоро на территории выставки начнут работу несколько важных объектов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, скоро будут практически на 99% работы завершены по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства на более чем 300 га ВДНХ. В павильоне №31 «Геология» появится уникальный биологический музей. «Сегодня также открывается музей леса, открыли школу верховой езды - конную школу. Тоже уникальный объект, который будет развиваться. Сегодня там есть открытый манеж. Через пару лет появится закрытый манеж», - заявил градоначальник.

По его словам, в 2021 году завершатся основные работы в центральном павильоне ВДНХ, проект будет реализован совместно с Третьяковской галереей. Также в Москве появится самое большое колесо обозрения в Европе. «ВДНХ продолжает жить, несмотря на пандемию, несмотря на сложности. В выходные дни здесь бывает до четверти миллиона населения, - констатировал глава города. - На сегодняшний день ВДНХ, пожалуй, самый посещаемый парк в нашей стране».