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Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею - Третьяк

14:32 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали - прим. ТАСС) это доказал", - сказал Третьяк.

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