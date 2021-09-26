0
0
0
НОВОСТИ

В Германии начались выборы в Бундестаг

09:46 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:31 26.09.2021
В воскресенье 26 сенятбря в Москве сохраниться холодная и пасмурная погода
0
80
09:15 26.09.2021
Гнесек ООН: Человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению
0
90
09:00 26.09.2021
Стала известна дата проведения саммита G20 по Афганистану
0
95
21:00 25.09.2021
Фильм "Море волнуется раз" получил главный приз на "Кинотавре"
0
663
20:30 25.09.2021
Митрополит Иларион назвал нездоровым ажиотаж вокруг доходов священнослужителей
0
910
20:01 25.09.2021
Власти Мали обратились к частной военной компании из РФ для борьбы с терроризмом - Лавров
0
845
19:30 25.09.2021
Зюганов и Миронов на встрече с Путиным призвали отменить пенсионную реформу
0
931
19:08 25.09.2021
Венедиктов: Результаты ДЭГ были своевременно опубликованы в два часа ночи после окончания выборов
0
690
19:00 25.09.2021
Военнослужащая США подверглась атаке афганских беженцев - ТВ
0
879
18:30 25.09.2021
Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва
0
834

Возврат к списку