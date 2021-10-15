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НОВОСТИ

СберБанк запустил сервис видеоконсультаций на русском жестовом языке

16:03 15.10.2021

Сбер запустил новый бесплатный сервис видеоконсультаций для клиентов с нарушениями слуха и речи, сервис создан на русском жестовом языке и предназначен для вызова из приложения СберБанк Онлайн в контактный центр со смартфона. На вызов ответит оператор Единой службы заботы о клиентах, владеющий русским жестовым языком.

Для появления нового процесса в приложении в настройках профиля необходимо указать, что пользователь общается жестами. Сервис удобен и безопасен для клиента, так как переводчиками русского жестового языка являются штатные сотрудники банка, хранящие банковскую тайну.

«Общение голосом с контактным центром клиентам с нарушениями слуха недоступно. Да, мы давно осуществляем поддержку таких клиентов в чате, но чат — это не полноценная замена общению с переводчиком русского жестового языка. Людям, которые привыкли общаться на жестовом языке, намного удобнее делать это на нём. Родной для них — русский жестовый язык, а русский словесный — сродни иностранному. Теперь, с запуском нового сервиса, они могут самостоятельно совершать видеозвонок в контактный центр прямо со своего гаджета из любого удобного для них места. Чтобы запустить эту услугу, мы специально обучили на операторов контактного центра 20 человек, владеющих русским жестовым языком», — сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Бесплатный сервис перевода на русский жестовый язык уже достаточно давно используется в 6000 отделений Сбера. Обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам — одно из восьми направлений Политики Сбера в области ESG, одобренной Наблюдательным советом в июне 2021 года.

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