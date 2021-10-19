Путин сообщил премьеру Италии о готовности участвовать в саммите "двадцатки" по видеосвязи

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги сообщил о готовности принять участие в саммите Группы двадцати по видеосвязи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы подготовки предстоящей 30-31 октября в Риме встречи на высшем уровне Группы двадцати. Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи", - говорится в сообщении.