Путин сообщил премьеру Италии о готовности участвовать в саммите "двадцатки" по видеосвязи
16:12 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги сообщил о готовности принять участие в саммите Группы двадцати по видеосвязи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы подготовки предстоящей 30-31 октября в Риме встречи на высшем уровне Группы двадцати. Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи", - говорится в сообщении.
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