В Забайкалье утонули двое школьников, катавшихся на коньках на тонком льду
11:32 22.10.2021
В Чернышевском районе Забайкальского края двое школьников погибли, провалившись под лед в селе Утан. Трагедия произошла 21 октября, когда дети катались на коньках по тонкому льду.
Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, к водоему пришли трое подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Один из них сумел выжить, поскольку его из холодной воды достал оказавшийся рядом мужчина. ren.tv
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