В Забайкалье утонули двое школьников, катавшихся на коньках на тонком льду

11:32

В Чернышевском районе Забайкальского края двое школьников погибли, провалившись под лед в селе Утан. Трагедия произошла 21 октября, когда дети катались на коньках по тонкому льду.

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, к водоему пришли трое подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Один из них сумел выжить, поскольку его из холодной воды достал оказавшийся рядом мужчина. ren.tv