Семь россиян задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса - генконсульство
13:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь граждан России задержаны на юге Турции по подозрению в поджоге леса, сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу", - сообщили в российской дипмиссии.
Генконсульство сообщило, что держит данную ситуацию на контроле. "В этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин ареста российских граждан. Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства", - указали дипломаты.
"24 октября, - продолжили в генконсульстве, - состоялось заседание суда, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным". "Держим вопрос на контроле и в рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий", - подчеркнули дипломаты.
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