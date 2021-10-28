ТТП России выступила против сокращения бюджетных расходов на медицину во время пандемии COVID-19
08:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"ТПП РФ отмечает как вызывающее сомнение запланированное авторами законопроекта сокращение расходов на здравоохранение в предстоящем бюджетном цикле", - отмечается в документе.
Как указал Катырин, "в условиях сохраняющейся пандемии коронавируса, роста смертности от нее, с одной стороны, а также хронического недофинансирования сферы здравоохранения в периоды бюджетной консолидации, с другой стороны, сокращение расходов по указанному направлению противоречит задаче народосбережения в рамках концепции национальной безопасности РФ".
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