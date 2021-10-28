ТТП России выступила против сокращения бюджетных расходов на медицину во время пандемии COVID-19

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступила против сокращения расходов на здравоохранение в федеральном бюджете в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в заключении ТПП РФ по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, которое направлено главой палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"ТПП РФ отмечает как вызывающее сомнение запланированное авторами законопроекта сокращение расходов на здравоохранение в предстоящем бюджетном цикле", - отмечается в документе.

Как указал Катырин, "в условиях сохраняющейся пандемии коронавируса, роста смертности от нее, с одной стороны, а также хронического недофинансирования сферы здравоохранения в периоды бюджетной консолидации, с другой стороны, сокращение расходов по указанному направлению противоречит задаче народосбережения в рамках концепции национальной безопасности РФ".