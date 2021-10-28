Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, заявил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр в Вероне

20:20

Масштабные инвестиции, осуществляемые компанией «Роснефть», имеют колоссальное значение для будущего, уверен главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр. «Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, поскольку позволит нам обеспечить своевременную и необходимую добычу газа и нефти на грядущие годы», - заявил он на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне

По словам Вейра, рост цен на энергоносители, такие как нефть и газ, заметен во всем мире и сегодня цена на газ находится на рекордно высоком уровне. «Рост с начала года составил почти 300%. Аналогичная ситуация складывается и на других рынках, где стоимость сырьевых товаров бьет рекорды, - отмечает топ-менеджер Trafigura. - В целом, это было ожидаемо, поскольку в настоящее время идет процесс быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, что влечет за собой повышенный спрос на все естественные природные ресурсы».

Как отмечает Вейр, налицо хроническое недоинвестирование ключевых отраслей и это тенденция очевидна несмотря на повышение спроса на сырье. Инвестиции сдерживает, например, сильное давление на инвесторов с целью сокращения финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива. Однако спрос на энергию существует и для его удовлетворения вкладывать надо во все виды энергии, как в возобновляемые, так и в традиционные, полагает руководитель Trafigura.

«Мы должны найти способ, который позволит нам, ответственным производителям, обеспечить стабильность поставок энергоносителей, - заявил Вейр. - Потому что без этого мы рискуем утратить текущий экологический и социальный статус. Переход к другим видам энергопоставок требует взаимодействия правительства и частного сектора. И надо продумать, каким именно образом следует правильно двигаться к цели нулевого уровня выбросов до 2050 года».