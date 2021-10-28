Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, заявил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр в Вероне
20:20 28.10.2021
По словам Вейра, рост цен на энергоносители, такие как нефть и газ, заметен во всем мире и сегодня цена на газ находится на рекордно высоком уровне. «Рост с начала года составил почти 300%. Аналогичная ситуация складывается и на других рынках, где стоимость сырьевых товаров бьет рекорды, - отмечает топ-менеджер Trafigura. - В целом, это было ожидаемо, поскольку в настоящее время идет процесс быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, что влечет за собой повышенный спрос на все естественные природные ресурсы».
Как отмечает Вейр, налицо хроническое недоинвестирование ключевых отраслей и это тенденция очевидна несмотря на повышение спроса на сырье. Инвестиции сдерживает, например, сильное давление на инвесторов с целью сокращения финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива. Однако спрос на энергию существует и для его удовлетворения вкладывать надо во все виды энергии, как в возобновляемые, так и в традиционные, полагает руководитель Trafigura.
«Мы должны найти способ, который позволит нам, ответственным производителям, обеспечить стабильность поставок энергоносителей, - заявил Вейр. - Потому что без этого мы рискуем утратить текущий экологический и социальный статус. Переход к другим видам энергопоставок требует взаимодействия правительства и частного сектора. И надо продумать, каким именно образом следует правильно двигаться к цели нулевого уровня выбросов до 2050 года».
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