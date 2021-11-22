Официально внесение прививок от ковида в национальный календарь не обсуждается - Песков

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок официально сейчас не обсуждается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается", - сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что "имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами".