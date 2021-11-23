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НОВОСТИ

Рекорд по чистой прибыли поставили российские банки

09:20 23.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Российские банки поставили рекорд по чистой прибыли. В октябре этот показатель превысил 230 миллиардов рублей. За десять месяцев сектор заработал больше 2 триллионов. Как отмечается в отчете Центробанка, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Из документа также следует, что, хотя за девять месяцев этого года российские финансовые организации заработали больше, чем за весь допандемийный 2019, в сентябре их прибыль упала впервые с июня, оказавшись почти на 20% ниже августовской. Число прибыльных банков в первый осенний месяц также снизилось.  Эхо Москвы

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