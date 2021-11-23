Госдума разрешает экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания
17:12 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов использовать против авиадебоширов специальные средства сдерживания.
Поправками в Воздушный кодекс РФ командир воздушного судна наделяется правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиационного предприятия.
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