На шахте "Листвяжная" найден живым один шахтер
11:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один шахтер обнаружен живым на аварийной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Только что наше подразделение нашло живым еще одного шахтера", - сообщил он.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.
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