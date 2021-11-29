Новикомбанк стабильно входит в топ-20 самых прибыльных банков России

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Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка



Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на протяжении трех лет стабильно входит в двадцатку самых прибыльных банков Российской Федерации. Несмотря на связанные с пандемией трудности банк не только в полном объеме сохраняет масштабы своей деятельности, но и наращивает объемы выдачи кредитов, этому способствуют квалифицированный подход к выбору надежных партнеров, грамотная стратегия и продуманная организация работы с клиентами, широкая линейка цифровых сервисов, а также эффективность операционной модели.

Новикомбанк финансирует предприятия промышленности, участвующие в реализации национальных целей развития: от ведущих предприятий самолето- и вертолето- и судостроения до производителей современного радиоэлектронного оборудования, а также лидеров других высокотехнологичных областей.

Банк поддерживает программы по модернизации ведущих российских предприятий, при его финансовой поддержке разрабатываются новые технологии и запускаются в производство инновационные разработки. В частности, банк участвует в финансировании таких проектов, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров и многих других.

Поддержка участия Госкорпорации Ростех в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка, он оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика» и др.

Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила: «На протяжении последних лет действие значимых неблагоприятных факторов существенно меняет условия работы банковской системы. При этом Новикомбанк продолжает поддерживать предприятия реального сектора экономики, участвовать в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости нашей страны, предоставлять средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Сегодня мы видим, что, несмотря на все сложности, Новикомбанк смог подтвердить эффективность реализуемой модели развития и обеспечить устойчивые темпы роста по всем основным параметрам, что привело к стабильным показателям чистой прибыли на протяжении трех лет».

Ведущие рейтинговые агентства высоко оценили деятельность Новикомбанка, так в 2021 году рейтинговое агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг «А+(RU)» - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня «ruА» со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – «Ва3», прогноз позитивный.

Согласно рейтингу международного финансового издания The Banker (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место среди российских банков по операционной эффективности.