Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает приоритетной задачей в ближайшие три года довести двусторонний товарооборот РФ и КНР до 200 млрд долларов.

"Мы уже вышли на хорошие результаты [практического взаимодействия]. Прежде всего - по взаимной торговле. В январе - октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти 110 млрд долларов", - напомнил Мишустин во вторник на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до 200 млрд долларов, как поручили главы наших государств", - подчеркнул глава российского кабмина.