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В сирийском Эт-Танфе подверглась атаке военная база США - СМИ

13:20 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась в воскресенье нападению. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.

Как сообщило сирийское телевидение, на территории самой базы были слышны несколько взрывов.

Сведений о возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало.

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