В сирийском Эт-Танфе подверглась атаке военная база США - СМИ
13:20 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.
Как сообщило сирийское телевидение, на территории самой базы были слышны несколько взрывов.
Сведений о возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало.
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