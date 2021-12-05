В сирийском Эт-Танфе подверглась атаке военная база США - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась в воскресенье нападению. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".



По его данным, несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.



Как сообщило сирийское телевидение, на территории самой базы были слышны несколько взрывов.



Сведений о возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало.



