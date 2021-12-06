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США рассматривают введение санкций против РФ из-за ситуации с Украиной - CNN

20:40 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица в США рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания Си-эн-эн.

По сведениям ее источников, новые санкции якобы включают членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских производителей энергии, а также возможное отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Американские чиновники отметили, что окончательные решения по вопросам введения санкций в целом и каким-либо срокам все еще не приняты. По их словам, администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

Источники телеканала утверждают, что речь также идет об экономических санкциях, которые, предположительно, будут нацелены на ряд секторов, в том числе на российские банки и производителей энергии. Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что по этому вопросу ведется серьезное обсуждение о лишении доступа российских производителей энергии к долговым рынкам "в случае вторжения" на Украину. Согласно информации источников, вероятно, суверенный долг РФ также подпадет под рестрикции.

Американская сторона также выразила опасения, что Россия может принять ответные меры против любого шага США или их союзников, отмечает Си-эн-эн.

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