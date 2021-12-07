О чем молчат «зеленые» политики, запрещая «Северный поток – 2»
19:45 07.12.2021
В Европе сложилась парадоксальная ситуация. Известный «зеленый политик» Анналена Бербок, которая вскоре возглавит МИД ФРГ, хочет запретить работу газопровода «Северный поток – 2». Возможно, угольная генерация энергии не вызывает у нее эмоционального протеста. Коллега Бербок Клаус Эрнст обратился к ней с призывом не проводить политику в интересах США, а подумать о немецких гражданах, рискующих замерзнуть.
Мнение о том, что скрывают от своих избирателей «зеленые политики», высказал политконсультант и главный редактор портала «Пронедра» Дмитрий Кирьян:
«Когда в ЕС выделялись громадные суммы государственных инвестиций на строительство станций, работающих на возобновляемых источниках, тему ограниченного потенциала солнечных панелей и ветрогенераторов старались не обсуждать. Этот предел обусловлен уровнем научно-технического развития. После провального сезона, когда количество безветренных дней оказалось выше расчетного, стало понятно, что нужен такой источник энергии, который можно использовать в любых условиях. Также очевидно, что метан пока больше всего подходит на роль того самого идеального ископаемого топлива. В процессе использования СПГ выделяется в разы меньше вредных веществ, по сравнению с углем или продуктами нефтепереработки. Вместо того чтобы консолидировать усилия и работать над вопросами эффективной добычи метана и повышения безопасности его использования, Европа превратила природный ресурс в инструмент грязной политической игры».
Возможно, европейские политики смогут отбросить популистские лозунги и озвучить взвешенное решение по вопросам природного газа. В ближайшее время Еврокомиссия должна принять итоговый документ, в котором метан может получить статус «зеленого» энергоресурса.
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