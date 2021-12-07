Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве заранее спланировал нападение

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, устроивший стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, спланировал нападение заранее. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять", - рассказал собеседник агентства.