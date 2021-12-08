«Сбер, купи мне золото!» — новая голосовая услуга в СберБанк Онлайн

14:08

Теперь виртуальные ассистенты семейства Салют предоставляет возможность владельцам обезличенных счетов в драгметаллах покупать и продавать золото, серебро, платину и палладий.

Для осуществления сделки клиенту нужно вызвать одного из ассистентов семейства Салют в мобильном приложении СберБанк Онлайн и дать ему задание купить, к примеру, 10 граммов золота. Если у клиента открыт счет в нужном металле и имеются средства для совершаемой сделки, виртуальный ассистент выведет на экран параметры операции и клиенту для ее завершения останется только сказать “Подтверждаю”. Таким же образом металлы можно продать, кроме того, виртуальный ассистент “владеет” полной ценовой информацией по данному вопросу, нужно только спросить.

«Новый сервис позволяет легко управлять портфелем драгметаллов, тратя минимум усилий на рутинные операции купли-продажи. Мы видим, что голосовое управление набирает популярность во всех сферах жизни наших клиентов, и встраиваем его в различные сервисы, так что наши виртуальные помощники Сбер, Джой и Афина с каждым днём могут всё больше. Сегодня клиенты хранят на обезличенных металлических счетах в СберБанке 180 млрд рублей, и эта сумма продолжает расти, поэтому новая опция будет очень востребована. Инвестиции в драгоценные металлы дают возможность защитить свои накопления от инфляции и биржевых потрясений, ведь на длинном горизонте стоимость самого востребованного металла — золота — стабильно растёт на протяжении десятилетий. Неслучайно государственные валютные резервы большинства стран мира формируются именно в этом металле», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.