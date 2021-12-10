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Арестовывать Сокурова за его слова на заседании СПЧ не будут - Песков

20:45 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест режиссера Александра Сокурова за слова о российской территории на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом в пятницу он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал он.

Во время заседания президент России Владимир Путин раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью». Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами.

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