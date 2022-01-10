Зеленскому стоит признать, что он не сможет вернуть Крым - экс-глава Минобороны Украины
16:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение должны признать, что Крым воссоединился с Россией и за время его каденции обратного процесса не произойдет. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.
"Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать, что за его каденцию невозможно вернуть Крым и больше не морочить себе голову", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".
Гриценко добавил, что и в Донбассе "царит русский дух". "По опросам, более 80 процентов [жителей Донбасса] хотят в Россию", - подчеркнул он.
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