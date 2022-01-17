Власти Ирана арестовали племянницу духовного лидера аятоллы Хаменеи - ТВ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана арестовали племянницу духовного лидера республики аятоллы Али Хаменеи активистку Фариде Морадхани. Об этом сообщает в понедельник вещающий из Лондона телеканал "Иран интернэшнл" (Iran International).

Об аресте Морадхани телеканалу сообщил ее брат, проживающий во Франции. В настоящее время Морадхани якобы находится в тюрьме Эвин в Тегеране. О причинах ареста официальной информации пока нет. По данным телеканала, перед заключением под стражу она якобы хвалебно высказывалась о членах шахской семьи, руководившей страной до революции 1979 года.

Морадхани известна как активистка. В частности, она агитировала за отмену смертной казни и расширение гражданских прав и свобод в Иране.

Какая-либо официальная информация или реакция со стороны властей Ирана на данный момент отсутствует.