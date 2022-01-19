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По факту хищения коллекции скифского золота проводят доследственную проверку - юрист

08:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи СК России проводят доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Следственным комитетом [России] проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Молохов, в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.

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