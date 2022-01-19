Отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде отменен по личным причинам

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел России подтвердило, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - сообщили ТАСС в среду в ведомстве.