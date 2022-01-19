В Подмосковье проходят Крещенские купания

12:30

Фото пресс-службы правительства Московской области



19 января отмечается один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно считается, что троекратное погружение в воду в этот день дает духовные и телесные силы на весь год.

В Московской области подготовили более 230 мест, где можно окунуться – это купели в помещениях и на улицах, проруби и иордани на природных водоемах. Все они тщательно проверены, оборудованы удобными подходами и безопасными спусками в воду. На дежурстве работают около 3 тыс. спасателей, полицейских, врачей, волонтеров.

К услугам жителей и гостей Подмосковья теплые палатки, горячий чай с угощениями, туалеты и парковки.

Полная карта купелей опубликована на Туристическом портале правительства Московской области.

Традиционно наиболее популярные места:

– источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» (д. Взгляднево, Сергиево-Посадский г.о.);

– святой источник «Белый колодец» (правый берег р. Осетр, Зарайск);

– источник преподобного Давида Серпуховского (с. Талеж, г.о. Чехов);

– источник Николая Чудотворца (с. Андреевское, г.о. Коломна);

– купель Саввино-Сторожевского монастыря (Звенигород, г.о. Одинцовский);

– купель у церкви Преображения Господня (с. Радонеж, Сергиево-Посадский г.о.)

– купель у храма «Покров Пресвятой Богородицы» (с. Жестылево, г.о. Дмитровский);

– купель у Троицкого Храма (с. Троицкое, г.о. Мытищи);

– купель на набережной возле Ново-Иерусалимского монастыря (Истра);

– купель на набережной о. Сенеж (Солнечногорск);

– купель в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» (Клин).

Также в этом году Минобороны установило купель на территории музейно-храмового комплекса рядом с парком «Патриот» в Одинцовском городском округе. А Федерация бокса России и Центр Прогресса бокса организовали купания на острове Русский (г.о. Серпухов).

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил верующих с праздником Крещения Господня: «Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Чтобы в каждый дом сегодня пришло обновление и очищение!»