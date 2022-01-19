В Подмосковье проходят Крещенские купания
12:30 19.01.2022
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Фото пресс-службы правительства Московской области
В Московской области подготовили более 230 мест, где можно окунуться – это купели в помещениях и на улицах, проруби и иордани на природных водоемах. Все они тщательно проверены, оборудованы удобными подходами и безопасными спусками в воду. На дежурстве работают около 3 тыс. спасателей, полицейских, врачей, волонтеров.
К услугам жителей и гостей Подмосковья теплые палатки, горячий чай с угощениями, туалеты и парковки.
Полная карта купелей опубликована на Туристическом портале правительства Московской области.
Традиционно наиболее популярные места:
– источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» (д. Взгляднево, Сергиево-Посадский г.о.);
– святой источник «Белый колодец» (правый берег р. Осетр, Зарайск);
– источник преподобного Давида Серпуховского (с. Талеж, г.о. Чехов);
– источник Николая Чудотворца (с. Андреевское, г.о. Коломна);
– купель Саввино-Сторожевского монастыря (Звенигород, г.о. Одинцовский);
– купель у церкви Преображения Господня (с. Радонеж, Сергиево-Посадский г.о.)
– купель у храма «Покров Пресвятой Богородицы» (с. Жестылево, г.о. Дмитровский);
– купель у Троицкого Храма (с. Троицкое, г.о. Мытищи);
– купель на набережной возле Ново-Иерусалимского монастыря (Истра);
– купель на набережной о. Сенеж (Солнечногорск);
– купель в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» (Клин).
Также в этом году Минобороны установило купель на территории музейно-храмового комплекса рядом с парком «Патриот» в Одинцовском городском округе. А Федерация бокса России и Центр Прогресса бокса организовали купания на острове Русский (г.о. Серпухов).
Губернатор Андрей Воробьёв поздравил верующих с праздником Крещения Господня: «Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Чтобы в каждый дом сегодня пришло обновление и очищение!»
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