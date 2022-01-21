Сбер заплатит значительную сумму за успешные рекомендации в команду Java-разработчиков

15:45

Сбер запустил открытую реферальную программу для поиска Java-разработчиков на вакансии в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. За кандидата, который пройдет испытательный срок в компании, рекомендатель сможет получить 80 000 руб.

Партнером проекта выступает сервис Работа.ру, который разработал специальную страницу рекомендаций и агрегирует информацию от рекомендателей для передачи работодателю.

Принять участие в программе могут все желающие, у которых среди друзей есть опытные Java-разработчики. Кандидаты на вакансии должны знать о рекомендации и быть готовыми рассмотреть предложения от компании. Важно также, чтобы соискатели не проходили отбор на вакансии Сбера за последние шесть месяцев. В реферальной программе в качестве рекомендателей могут участвовать и ИТ-рекрутеры, а если специалист хочет продолжить сотрудничество со Сбером на проектной основе, при отправке данных на сайте программы нужно отметить галочку «Я рекрутер».

Основные требования к кандидатам на вакансии Java-разработчиков – уровень Middle и Senior с опытом коммерческой разработки более двух лет.

«Мы давно успешно привлекаем кандидатов с помощью внутренней реферальной программы, в рамках которой сотрудники рекомендуют своих знакомых и получают за это вознаграждение, – рассказала начальник Центра подбора ИТ-специалистов Сбера Екатерина Малькова. – В 2022 мы решили расширить этот подход и дать возможность абсолютно любому человеку порекомендовать своих друзей на вакансии Сбера. Для нас это новый источник привлечения, а для рекомендателей – хороший способ получить дополнительный доход».

«По нашим данным, 44% россиян считают поиск работы через друзей и родных наиболее удобным и проверенным методом, – отметил заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков. – При этом такой инновационный подход, как внешние реферальные программы для поиска кандидатов, пока только начинает свое развитие в России. Среди банков и крупных ИТ-компаний Сбер один из первых использует этот новый инструмент рекрутмента. Мы уверены, что он будет эффективным для подбора ИТ-специалистов».