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Двух школьников арестовали в Красноярске по делу о минировании объектов - источник

18:00 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Красноярске арестовал двух старшеклассников, которые, предположительно, рассылали сообщения о минировании ряда объектов. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона в субботу.

"Арестовали двоих учащихся 11 класса до 23 февраля, они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказал собеседник.

Известно, что подростки хорошо учатся в школе, воспитываются в благополучных семьях, за все время обучения правонарушений не совершали.

В Красноярске на протяжении пяти рабочих дней, начиная с 13 января, поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуация была проведена в 2 тыс. 470 образовательных и иных учреждениях по Красноярску и Красноярскому краю. Накануне источник сообщал ТАСС, что в Красноярске задержаны несколько школьников, которые могли сообщать о минировании. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. Со слов подростков, они делали это ради шуток.

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