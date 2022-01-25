Рамзан Кадыров заявил, что на месте Путина он «давно забрал бы Украину»

09:32 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России он «давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок». Его предложение, записанное на видео, опубликовано в Instagram председателя парламента республики Магомеда Даудова.

Кадыров подчеркнул, что Украина сейчас находится под контролем США и уличил Вашингтон в стремлении к размещению новой военной базы у границ России и полному безразличию к Украине. Если украинцы не хотят сами противостоять этому, то Москве нужно принимать меры и присоединять страну, считает он. Lenta.Ru