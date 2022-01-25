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Пять стран создадут фонд помощи Украине

14:32 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США планируют в конце января создать фонд для помощи Украине с финансированием 35 млн фунтов стерлингов (более 47 млн долларов) на протяжении трех лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

"Речь идет о создании международного фонда "Партнерство за сильную Украину". Это общая инициатива Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Швеции. В этом месяце планируется официальный старт работы фонда. 31 января должно состояться подписание соглашения", - говорится в сообщении ведомства.

Цель деятельности фонда - поддержание долгосрочного устойчивого развития и повышения устойчивости общин, пострадавших от "российской агрессии", предотвращение дальнейшей эскалации и подготовка к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных, по мнению Киева, территорий.

В министерстве уточнили, что к основным проектам, которые будут реализованы в 2022 году при помощи фонда, относятся проекты по энергоэффективности, укреплению и состоятельности общин.

О намерениях создать фонд страны-учредительницы объявили в августе 2021 года. Они рассчитывают, что фонд смягчит "дестабилизирующее воздействие" российской стороны в Донбассе. Ранее предполагалось, что фонд начнет работу до декабря 2021 года.

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