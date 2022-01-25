Сбер и "МИСиС" представили шаблон для создания вузовских смартапов

17:54

Иллюстрация пресс-службы Сбера

В национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» с помощью инструментов на платформе SmartMarket создан универсальный шаблон приложений для вузов. Он позволит студентам или сотрудникам любого вуза быстро создать смартап - собственное приложение, доступное в мобильных приложениях и устройствах, в которых есть виртуальные ассистенты «Салют». Создать смартап можно даже с минимальными навыками программирования, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте SmartMarket и воспользоваться специальным шаблоном приложений для вузов. «Мы предложили студентам МИСиС создать на SmartMarket типовой шаблон приложения для виртуальных ассистентов Салют, - рассказал руководитель SmartMarket в SberDevices Иван Смирнов. - Студенты с поставленной задачей отлично справились, применив широкий спектр доступных на нашей платформе инструментов. Теперь любой вуз может адаптировать этот шаблон и создать приложение – собственными силами и без дополнительных затрат. Для этого будет достаточно навыков студентов IT-специальностей. Благодаря таким приложениям студентам станет гораздо проще ориентироваться в университетской жизни».

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова отмечает, что ее вуз со Сбером связывает плодотворное сотрудничество. «В 2020 году мы заключили соглашение, предусматривающее в том числе подготовку специалистов в области ИТ, создание на базе университета лаборатории сервисной робототехники, проведение совместных исследований, - говорит Черникова. - Студенты кафедры Инженерной кибернетики Университета «МИСИС» проходят практику в подразделениях Сбера, во время которой решают самые разные задачи – от создания систем управления робототехническими комплексами на основе AI до разработки приложений на платформе Сбера – SmartMarket. Студенты принимают активное участие в инновационной и проектной работе, взаимодействуя с инженерными подразделениями Сбера. Один из примеров – совместная разработка «Мир МИСИС», которая является новым решением, расширяющим доступ обучающихся к цифровым сервисам вуза».

Подобные приложения, созданные по шаблону, помогают ориентироваться в жизни университета – например, в него можно загрузить расписание занятий, схему корпусов университета, часто задаваемые вопросы. Смартап, созданный в НИТУ «МИСиС», доступен по запросу: «Запусти Мир МИСиС» в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber.