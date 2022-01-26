США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной - Володин
10:32 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия при Владимире Путине стала сильной и самостоятельной, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможных санкциях против российского лидера.
"Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России", - говорится в сообщении. По его словам, "США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной".
Володин добавил, что в понимании россиян санкции США будут направлены "не против Путина, а против выбора граждан РФ". "Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства - России. Что стало очевидно всем", - подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден во время беседы с журналистами заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину.
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