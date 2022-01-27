В России выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
12:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 88 816, до 11 404 617. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,78%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 754, до 10 129 691. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 665, до 328 770. Днем ранее было выявлено 657 смертей.
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