В России выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 88 816, до 11 404 617. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,78%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 754, до 10 129 691. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 665, до 328 770. Днем ранее было выявлено 657 смертей.