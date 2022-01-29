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НОВОСТИ

В РФ поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 1,48

13:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся на 0,08, до 1,48, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Московской области он составил 1,32, в Москве - 1,34, в Санкт-Петербурге - 1,42, в Ростовской области - 1,53, в Самарской - 1,59.

В Нижегородской области индикатор увеличился сразу на 0,43, до 1,6, в Воронежской области он поднялся до 1,86, в Красноярском крае - до 1,89, в Свердловской области он составил 2,04, в Пермском крае - 2,05.

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