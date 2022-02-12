Чиновник Белого Дома о России и Китае: Они работают над тем, чтобы навредить нам

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Москва и Пекин взаимодействуют на высшем уровне. Об этом сообщило в пятницу вечером агентство Рейтер.

«[Они] работают над тем, чтобы навредить нам», — изложил свою точку зрения представитель американской администрации журналистам, сопровождавшим госсекретаря США Энтони Блинкена, который совершает рабочую поездку в регион, во время перелета из Австралии в Республику Фиджи.

Как утверждал американский чиновник, речь идет о все большем сближении России и Китая, а недавняя встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, по его мнению, указывает на то, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.